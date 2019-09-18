Меридианы-то пересекаются… С какого города начать знакомство с Россией? Для американского актера Уильяма Болдуина ответ на этот вопрос был однозначным: только с Владивостока! Он получил приглашение стать гостем XVII международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» и без раздумий решил: надо ехать! Первый раз в Россию – значит, начать нужно с востока.

Об этом актер рассказал на церемонии открытия фестиваля, которая по традиции прошла на Приморской сцене Мариинского театра 13 сентября.

Погода в этот раз не слишком приветливо встретила гостей кинофорума. Было так ветрено и холодно, что в самом начале фирменной синей звездной дорожки для них даже развернули небольшой «чайный домик» – палатку, где можно было согреться горячим чайком и угоститься плюшками. Правда, привычные ко всему звезды за чаем не спешили, а с похвальной решимостью поднимались по дорожке – улыбаясь, обмениваясь любезностями с публикой и поеживаясь от ветра.

Публике, конечно, чаю не предлагали, но любителей кино грело предчувствие встречи с экранными любимцами. С энтузиазмом приветствовал народ звезду Голливуда Майкла Мэдсена, приехавшего к нам уже в третий раз («Потому что «Меридианы Тихого» – красивый фестиваль», – пояснил актер) и Уильяма Болдуина (младшего представителя большой династии из четырех братьев-актеров, самый знаменитый из которых Алек Болдуин). Свою порцию аплодисментов получили и Виктория Толстоганова, и Егор Климович, и Мария Шалаева (кстати, они вели церемонию открытия), и звезды кинотуров по краю, и другие гости и участники Pacific Meridian.

Но поистине восторженный рев и овации прокатились по всей округе, когда на звездной дорожке появился президент кинофестиваля Константин Хабенский. Сразу было видно, кого тут больше всех любят! Константин Юрьевич вместе с бессменным генеральным директором «Меридианов…» Ефимом Звеняцким на пронизывающем ветру встречал всех гостей фестиваля, и это тоже было достойно аплодисментов.

На короткой, но красочной церемонии открытия в зале театра, которую очень украсило выступление звезды джаза и шоу «Голос» Мариам Мерабовой, публике традиционно представили жюри – основное, ФИПРЕССИ и NetPack, рассказали о призах кинофорума. Ведущие достойно справлялись со сложными азиатскими именами и фамилиями. А вот попытка Егора Климовича позабавить публику шуткой на тему «Владивосток ждет новый тайфун – тайфун кино!» должного отклика не вызвала: горожане так устали от дождей, что даже шутить на эту тему не хотят.

Приветствуя начало фестиваля, Константин Хабенский сказал: «Меридианы – это линии, параллельные линии. В школе учили, что две параллельные не пересекаются. Но жизнь доказала: еще как пересекаются. Я хотел бы пожелать «Меридианам» больше точек пересечения. Желаю всем позитива и, конечно, любви!»

Итак, МКФ «Меридианы Тихого» проходит уже в 17-й раз. Все минувшие выходные и начало нынешней недели кипела фестивальная работа: шли конкурсные кинопоказы, проводились лекции, мастер-классы и пресс-конференции, звездные гости и участники фестиваля общались с журналистами и зрителями, в галереях города открывались киновыставки, шумела фестивальная деревня. О некоторых событиях и лицах МКФ «В» уже успел рассказать и еще расскажет, как и об его итогах и церемонии закрытия (она состоится уже завтра), а сегодня представляем вашему вниманию, дорогие друзья, интервью с Константином Хабенским.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ