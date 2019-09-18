Поехал, поел, доволен: Джон Уоррен заценил Приморье Съемки кулинарно-этнографической программы «Поедем, поедим!», показывающей Россию глазами иностранца, завершились в Приморье. За время своего путешествия съемочная группа познакомилась с краем и оценила нашу морскую кухню, информирует краевая пресс-служба.

Проект «Поедем, поедим!» – популярное гастрономическое шоу канала НТВ. Ведущий Джон Уоррен изучает вкусы кухонь разных народов, которые живут в России. В своих поездках он пробует местную еду, готовит блюда национальной кухни, знакомится с представителями необычных профессий, малочисленных народов, продолжателей древних ремесел, с простыми россиянами, живущими в самых необычных уголках страны.

За время пребывания в крае съемочная группа смогла осмотреть достопримечательности столицы Дальнего Востока и оценить ее кулинарные особенности. В нескольких популярных ресторанах Владивостока Джон Уоррен и шеф-повара готовили исконно русские блюда с добавлением традиционных для Приморья ингредиентов – морепродуктов. Также гости посмотрели игру хоккейной команды «Адмирал» и прошлись по заливу Петра Великого на паруснике «Надежда». А еще в ходе съемок приморцы смогли принять участие во флешмобе в тельняшках, благодаря чему попадут в эфир НТВ.

Увидеть выпуск программы «Поедем, поедим!», снятый в Приморье, зрители смогут в октябре.

Автор: Отдел новостей «В»