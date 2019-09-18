Стеклянуха зовет в железный век Этнопарк с археологическим уклоном появится на месте Стеклянухинского городища, что в Шкотовском районе. Рабочая группа по созданию в Приморье нового туристического объекта под названием «Стеклянуха» начнет работу в ближайшее время. Этот вопрос обсуждался в администрации края в начале недели, сообщает пресс-служба АПК.

Согласно концепции этноархеологического музея-заповедника на месте памятника археологии Стеклянухинское городище местность предлагается разделить на две тематические территории: историко-этнографический комплекс на основе построек и сооружений русских поселенцев, сохранившихся в селах Приморья и перевезенных на территорию парка, и археологический парк на базе двух средневековых городищ. Обе территории будут объединены административной и хозяйственной зоной. Здесь же планируют благоустроить прогулочную зону и разработать специальные экскурсионные маршруты для туристов.

– Говоря о ресурсе местности, можно смело сказать, что это одна из ключевых территорий освоения Южно-Уссурийского края. Здесь присутствуют археологические слои от железного века до Средневековья, высока концентрация природных памятников. Кроме того, территория имеет прямое отношение к экспедициям Арсеньева: именно от современного села Стеклянуха в 1902 году он отправился в свое первое путешествие. Создание такого объекта играет большую роль в сохранении историко-культурного наследия региона, – отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Курировать реализацию проекта поручено специалистам краевого департамента культуры. В рабочую группу войдут также заинтересованные предприниматели и эксперты из числа ученых-историков. Первые подготовительные мероприятия планируется провести уже в сентябре-октябре, с тем чтобы следующей весной приступить к полноценным работам по организации этноархеологического парка: сделать выкашивание, водоотводные каналы и так далее. Также будет проработан вопрос с тропой Арсеньева, чтобы запустить ее как туристический маршрут.

Автор: Отдел новостей «В»