Между Мелководным и Тупым. Что строить будем? Администрация Владивостока вынесла на общественное обсуждение проект планировки и проект межевания территории в районе бухты Новик. Как сообщает пресс-служба мэрии, документ разработан на основании концепции развития острова Русского, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации.

Как пояснили в управлении градостроительства и архитектуры, проект планировки подготовлен проектной организацией ООО «Урбан-план» и охватывает территорию между мысом Мелководным и мысом Тупым полуострова Саперного. Документ предусматривает создание здесь парка природы, обустройство общественных пространств, дендрария, строительство научно-исследовательского центра, гостиниц, международного центра водных видов спорта, спортивного комплекса и других объектов.

Для знакомства с проектом в управлении градостроительства и архитектуры (ул. Западная, 15, 5-й этаж, каб. 506) до 20 сентября работает экспозиция. Посещение возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00. Здесь специалисты готовы ответить на все интересующие вопросы граждан и заинтересованных организаций.

Также все документы и графические материалы проекта планировки размещены для ознакомления на официальном сайте администрации Владивостока в разделе «Общественное обсуждение».

Как пояснили специалисты управления градостроительства и архитектуры, документация по планировке территории выносилась на публичные слушания в июле этого года и в ходе экспозиции граждане, проживающие в поселках Парис и Мелководном, а также правообладатели земельных участков внесли целый ряд замечаний и предложений. На данном этапе в документацию внесены изменения, которые максимально учли эти предложения.

Так, предусмотрено межевание земельных участков для формирования придомовых территорий жилых домов достаточной площади. Будет сохранен свободный доступ к береговой полосе. Обозначена красными линиями дорога от поселка Парис к поселку Мелководному, которой активно пользуются местные жители. Предусмотрена в соответствии с законодательством необходимая санитарно-защитная зона в размере 100 метров, которая будет отделять жилые дома от парка природы.

В ходе общественного обсуждения граждане смогут детально познакомиться с документацией, а идентифицированные участники – внести свои предложения и замечания разными способами: через интернет-приемную на официальном сайте администрации города Владивостока, в письменном виде (от физических лиц письма принимаются по адресу Океанский пр., 15/3, от юридических – Океанский пр., д. 20, каб. 710б, управление делопроизводства) либо посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции.

В управлении градостроительства и архитектуры уточнили, что участниками общественного обсуждения могут быть граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Автор: Отдел новостей «В»