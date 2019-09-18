Победа всухую Клей для керамогранита T-43 от компании «Тайгер Микс» получил диплом лучшего товара Приморья в номинации «Промышленные товары для населения»

Награждение состоялось в рамках крупной ярмарки, проходившей на центральной площади Владивостока 11 сентября. В конкурсе участвовала продукция, пользующаяся популярностью у жителей края, прошедшая строгий контроль качества и, главное, произведенная на территории региона на основе приморского сырья. Клей «Тайгер Микс» стал единственным несельскохозяйственным товаром, представленным на конкурс.

Сухие смеси «Тайгер Микс» уже три года присутствуют на региональном рынке. Предприятие молодое, амбициозное, активно развивающееся. Линейка продукции постоянно расширяется, пополняется новыми видами клеев под запросы заказчиков, среди которых как крупные застройщики, так и обычные граждане, желающие провести недорогой, но качественный ремонт в квартире.

Как показывает потребительский спрос, простые сухие смеси «Тайгер Микс» воспринимаются рынком очень хорошо. А вот в категории сложных смесей – клеев для керамогранита, кафельной плитки, натурального камня – существует огромная конкуренция. На региональном рынке уже давно представлены товары из Сибири, из других стран, которые пользуются популярностью. Соперничать с ними достаточно тяжело, но, как показывает практика «Тайгер Микс», можно.

Выгодные отличия приморской продукции, отмеченные экспертами в составе жюри конкурса, – это гарантированное качество, за которым ежедневно следят специалисты аккредитованной лаборатории, при очень демократичных ценах – они в разы, если не на порядок, отличаются от цен конкурентов. Причем демократичная стоимость достигается целым сочетанием факторов. Завод «Тайгер Микс» находится в черте города, следовательно, нет затрат на логистику. Вдобавок продукция производится на местном сырье. Все инертные материалы – цемент, минеральные порошки, песок – приморские. Их поставляют заводы «Востокцемента» – лидера в производстве стройматериалов на Дальнем Востоке.

– Вся продукция нашего завода проходит испытание в лаборатории согласно показаниям качества ГОСТ, – рассказывает Наталья Борисова, главный технолог компании «Тайгер Микс». – Мы прошли как добровольную сертификацию, так и государственное декларирование – обязательное мероприятие, без которого с недавнего времени ни одна сухая смесь не может выйти на рынок. Сейчас активно развиваем линейку клеев. У нас есть и базовые, и универсальные клеи. В стадии разработки находится усиленный клей для природного камня и керамогранита. Пробы отбираются несколько раз в день. Сотрудники лаборатории проверяют продукцию по всем показаниям: на открытое время, на водоудерживающую способность, на сползание плитки и так далее.

Еще одной отличительной чертой приморских сухих смесей является один из ингредиентов – песок. Его не добывают в природе в чистом виде. Его мелют специально. Это песок из отсевов дробления – уникальное в своем роде сырье.

Близость завода к конечному потребителю дает еще одно важное преимущество – возможность создавать специальные смеси и вносить в них изменения под задачи конкретного заказчика. Один из таких объектов – строительство крупного водно-развлекательного комплекса во Владивостоке на улице Светланской. Застройщик очень тщательно подходит к выбору материалов. В облицовке используется натуральный камень из Армении, плиты разных размеров, толщины и веса. На стройке требовался как клей Т-43, так и клей с усиленными характеристиками. Технологи «Тайгер Микс», руководствуясь новым техническим заданием, произвели уникальную партию сухой смеси, которая была протестирована на объекте и высоко оценена заказчиком.

Основными потребителями клея Т-43 являются крупные застройщики. Поставки ведутся как на жилые объекты, так и на объекты коммерческой недвижимости: на укладку керамогранита на пол, облицовывание мест общего пользования, лифтовых холлов и так далее. Застройщику очень важно, чтобы материал служил долго. Гарантийный срок подобных объектов – пять лет.

Для компании «Тайгер Микс», которая на рынке пока три года, получение престижной приморской премии – это не только признание, но и хороший имиджевый козырь. Награда подтверждает высокое качество товара и показывает, что продукция из Приморья может составить достойную конкуренцию и альтернативу известным мировым брендам.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ