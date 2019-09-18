В столице ДФО наступят дни Эрмитажа «Дни Эрмитажа во Владивостоке», инициатором которых стал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, пройдут с 23 по 29 сентября, сообщает пресс-служба края.

В программе 2019 года – мастер-классы для реставраторов музеев Дальневосточного федерального округа «Сохраним культурное наследие вместе». Проект частично реализуется Эрмитажем и его партнерами.

Традиционно пройдет Эрмитажный лекторий – цикл публичных лекций, а также Эрмитажная библиотека – интерактивный проект, представление в открытом доступе каталогов, научных трудов, альбомов, поступивших из музея.

«Мы представим первую в России музейную инклюзивную программу Эрмитажа, ориентированную на работу со слепыми и слабовидящими «Прошлое на кончиках пальцев». Планируется провести 10 занятий для специализированных групп, открытый урок и круглый стол «Инклюзивные программы в современных пространствах культуры и искусства» с участием специалистов из Санкт-Петербурга, Владивостока, Находки, Хабаровска», – отметили сотрудники краевой картинной галереи.

Посетителям мероприятия также будет доступна выставка одного шедевра из собрания Эрмитажа «Шкатулка матроны», выставка фотографий Юрия Молодковца «Уединение. Эрмитаж ночью», новая VR-программа «История Древней живописи» и многое другое.

Автор: Отдел новостей «В»