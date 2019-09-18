«Черные береты» обеспечили танками Необычную картину наблюдали несколько дней назад жители Владивостока: по улицам города на трейлерах везли боевые танки.

В соответствии с долгосрочным планом перевооружения подразделений береговых войск ВМФ на современные образцы военной техники приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота получило в свое распоряжение танки Т-80БВ. В последние годы «черные береты» не имели бронированной техники, и две бригады ТОФ усилили самыми первыми в стране.

Грозные машины предварительно прошли проверку и модернизацию. Затем из Сибири их доставили железнодорожным транспортом во Владивосток. Экипажи уже прошли соответствующую теоретическую и практическую подготовку в учебных центрах под Хабаровском и Читой. Сейчас они приступили к обкатке новой техники в полевых условиях полигона Бамбурово в Хасанском районе. Служить на Т-80БВ будут только военнослужащие-контрактники.

В настоящий момент в 155-й отдельной бригаде морской пехоты сформирована рота, однако не исключается возможность ее расширения до батальона.

– На пике своей службы 55-я Мозырская Краснознаменная дивизия морской пехоты имела в своем распоряжении десятки машин в составе 150-го танкового полка, базировавшегося в Славянке, – рассказал «В» бывший заместитель комдива, председатель Владивостокского совета ветеранов полковник в отставке Сергей Кондратенко. – Полк и отдельные подразделения усиления были вооружены танками Т-55 и ПТ-76 (плавающими). Это довольно грозное оружие, их покупали многие страны социалистического лагеря и успешно на них воевали в региональных конфликтах. К сожалению, в 1994 году танковый полк переформировали в 84-й отдельный танковый батальон, а позже и его не стало. Могу уверенно заявить, что в условиях современной войны воевать без танков невозможно. Когда наш полк морской пехоты сражался в Чечне с боевиками, вооруженными до зубов современным западным оружием, нам танков явно не хватало. На помощь пришли армейцы, передавшие морским пехотинцам часть своей техники. С появлением танков потери личного состава в боевых операциях сразу же существенно сократились, спасены десятки жизней. Поэтому нужно только приветствовать возвращение в морскую пехоту танковых подразделений.

Кстати, первым среди российских «черных беретов» подразделение танков Т-80БВ получило менее года назад соединение морской пехоты, дислоцированное на Камчатке. За небольшой период эксплуатации эти машины приняли участие в ряде учений, провели несколько боевых стрельб и показали свою высокую эффективность.

На учебном полигоне Радыгино сейчас ведется строительство автоматизированной директрисы для проведения танковых стрельб. В системе наблюдения за районом стрельб предусмотрено применение комплекса беспилотных летательных аппаратов. Возможности полигона позволят проводить стрельбы одновременно роте танков Т-80БВ днем и ночью. Подобную директрису должны возвести и в Приморье.

Справка «В»

Т-80 – это первый в мире танк со встроенной противоснарядной динамической защитой с единой газотурбинной силовой установкой. Может использоваться в различных температурных режимах до минус 50 градусов включительно и с запасом хода без дозаправки до 350 км. Вооружен 152-мм гладкоствольной пушкой с боекомплектом на 42 снаряда и двумя пулеметами. Экипаж – три человека.

Автор: Николай КУТЕНКИХ