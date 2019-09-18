Из-за ареста счетов Спасскцемента приморские компании остались без цемента История с приговором экс-мэру Владивостока может служить примером того, почему в России не складывается государственно-частное партнерство, пишет портал rosbalt.ru.

В Госдуме 10 сентября началась осенняя сессия, и спикер нижней палаты Вячеслав Володин пообещал, что она будет напряженной: депутатам придется разобраться почти с полутора тысячами законопроектов, в том числе с проектом закона о бюджете. Для сравнения: в рамках весенней сессии было вынесено всего лишь 675 законопроектов.

Открывая первое пленарное заседание этой осени, Вячеслав Володин заявил о необходимости снизить количество дотационных субъектов Федерации. Сейчас на 13 регионов-доноров приходится 72 территории, находящиеся на федеральном обеспечении. Как заявил спикер нижней палаты, решить проблему можно в рамках государственно-частного партнерства.

По словам Володина, это вопрос очень важный, в регионах есть много предложений по реализации инвестиционных проектов. Однако, подчеркнул председатель Госдумы, часто они не могут быть реализованы, поскольку нет возможности подвести дорогу, электричество, газ. И потому бизнес не участвует в строительстве предприятий, не участвует в развитии экономики региона. Замечание Володин высказал справедливое, вот только трудности на пути потенциально прорывных проектов государственно-частного сотрудничества не исчерпываются отсутствием инфраструктуры.

На это указывали и дискуссии в кулуарах недавно завершившегося во Владивостоке Восточного экономического форума. Там наверняка многим запомнились решительные слова управляющего директора ГК «Доброфлот» Александра Ефремова. На полях ВЭФ-2019 он откровенно признал, что его группа столкнулась с огромными проблемами, строя свои объекты. «Из-за банкротства Спасскцемента наша компания осталась без цемента», – сообщил Ефремов.

Не исключено, что аналогичные неприятности сейчас грозят и другим крупным игрокам экономики Приморья – судостроительному заводу «Звезда», ситуация с которым в связи со сложностями все того же Спасскцемента ранее привлекла внимание губернатора Олега Кожемяко, трубопроводу «Сила Сибири», терминалу «Восточный порт» и другим гигантам, равно как и региональной социальной сфере. СМИ предупреждают: из-за перебоев с поставками стройматериалов может быть сорвано строительство школ, детских садов, а также возведение недвижимости в рамках программы «Жилье российской семье». Вероятно, возникнут сложности и с нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По мнению ряда экономистов, причина уже начавшихся и еще приближающихся проблем в следующем: вот уже более трех лет Игорь Пушкарев, основатель группы компаний «Востокцемент», куда входит и Спасскцемент, находится в столичном следственном изоляторе «Матросская тишина». А значит, лишен возможности принимать управленческие решения и вообще хоть как-то участвовать в разрешении упомянутых проблем. По мнению защиты экс-мэра, в СИЗО он попал за преступления, которые не совершал.

Насколько известно, Пушкарева, избранного главой Владивостока в 2008 году, правоохранители начали разрабатывать в 2010-м. Прослушивали телефоны, читали письма, проводили обыски. Результатом этой серьезной работы стали несколько последовательно вынесенных отказов в возбуждении уголовного дела против градоначальника за отсутствием состава преступления.

Казалось бы, после этого все должно успокоиться. Да и мэр не давал повода для подозрений: успешно подготовил Владивосток к АТЭС-2012, за что получил личную похвалу Владимира Путина, обновил парк общественного транспорта к премьерному Восточному экономическому форуму и сделал многое другое, за что до сих пор пользуется поддержкой жителей города.

Однако в июне 2016 года Пушкарев все же был арестован. Считается, что экс-мэр пал жертвой показательной охоты на коррупционеров. Правоохранители решили разглядеть чиновничье преступление – получение взятки – там, где Пушкарев просто переводил деньги группы компаний, оставшейся под его негласным контролем. То есть по материалам дела Пушкарев просто использовал собственные средства и не получал от этого никакой выгоды. Причем, будучи фактическим руководителем ГК «Востокцемент», он еще и простил бюджету Владивостока почти миллиардные долги на закупки стройматериалов.

Как отмечают адвокаты бывшего мэра, по сути, речь идет о незаконном предпринимательстве, но никак не о коррупционном деянии. Однако, по их мнению, правоохранителям и суду, вероятно, комфортнее считать, что Пушкарев предпринял последнее.

Возникает логичный вопрос: способно ли установиться эффективное государственно-частное партнерство там, где предпринимателю подчас приходится лавировать между Сциллой ретивости правоохранителей и Харибдой скорой на наказание Фемиды? Вероятно, нет, констатируют эксперты.

По крайней мере до тех пор, пока государство, в том числе его законодательная ветвь, не задумается о либерализации условий ведения бизнеса, снижении давления на предпринимателей, установлении общественного контроля за эксцессами, подобными пушкаревскому.

Кстати, во Владивостоке до сих пор не понимают, за что же все-таки экс-мэра приговорили к 15 годам строгача. Весьма показательный штрих ко всей этой истории.

Автор: РИА VladNews