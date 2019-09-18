Орех закупили. Будем восстанавливать леса

В Приморье будет восстановлено 345 гектаров леса, информирует пресс-служба региона.

18 сент. 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4575 (6280) от 18 сент. 2019

«На сегодняшний день Приморская авиабаза закупила 500 килограммов кедрового ореха для восстановления лесов на вырубленных арендаторами участках. Всего до конца года будет сформирован страховой запас семян в объеме 1,3 тонны. Дополнительно работу по закупке семян будут проводить сами лесопользователи», – пояснили специалисты департамента лесного хозяйства.

Напомним, что региональный проект «Сохранение лесов» разработан для реализации в Приморье Указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и соответствует нацпроекту «Экология».

Автор: Отдел новостей «В»