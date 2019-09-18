Орех закупили. Будем восстанавливать леса В Приморье будет восстановлено 345 гектаров леса, информирует пресс-служба региона.

«На сегодняшний день Приморская авиабаза закупила 500 килограммов кедрового ореха для восстановления лесов на вырубленных арендаторами участках. Всего до конца года будет сформирован страховой запас семян в объеме 1,3 тонны. Дополнительно работу по закупке семян будут проводить сами лесопользователи», – пояснили специалисты департамента лесного хозяйства.

Напомним, что региональный проект «Сохранение лесов» разработан для реализации в Приморье Указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и соответствует нацпроекту «Экология».

Автор: Отдел новостей «В»