Заслуженный почет: Валерий Тарабаров отмечает юбилей Почетный гражданин Владивостока и почетный железнодорожник РФ Валерий Тарабаров, отметивший 11 сентября 75-летие, продолжает принимать поздравления с юбилеем. А все потому, что и после выхода на заслуженный отдых этот энергичный человек остался, что называется, в строю, так что круг его общения только увеличился.

На трудовом счету Валерия Трофимовича 40 лет, отданных работе на железной дороге. Из них 18 лет он возглавлял Владивостокское отделение ДВЖД. Под его руководством была окончательно завершена электрификация приморского участка Транссибирской железнодорожной магистрали, реконструированы станции Находка-Восточная, Гродеково, Смоляниново, ж/д вокзалы Владивостока и Гродеково, заново отстроены вокзалы в Дальнереченске, Ружино, Сибирцево. По его инициативе были запущены электропоезда повышенной комфортности «Уссурочка» и «Приморочка» и городская электричка, связавшая три района Владивостока.

В 2004 году Валерий Тарабаров был удостоен звания «Лучший управленец Российской Федерации». В его активе – благодарности от президента России и губернатора Приморского края. С гордостью Валерий Трофимович носит звание почетного железнодорожника и другие заслуженные звания и награды.

Сегодня Валерий Тарабаров активно занимается общественной деятельностью: входит в состав Совета почетных граждан Владивостока, являясь его сопредседателем, в течение восьми лет возглавляет краевую комиссию по вопросам помилования, принимает участие в работе экспертного совета по транспортной политике Приморского края.

Поздравил почетного жителя Владивостока и глава города Олег Гуменюк:

– Валерий Тарабаров – наш земляк, всю свою жизнь он посвятил родному городу и любимой работе. А посмотрите на его трудовой путь: начинал простым рабочим, стал руководителем Владивостокского отделения железной дороги, возглавлял предприятие 18 лет. Такая преданность достойна уважения. От всей души поздравляю вас, Валерий Трофимович, с юбилеем. Крепкого здоровья, успехов в общественной работе и семейного счастья!

Редакция газеты «Владивосток» присоединяется ко всем поздравлениям и искренне желает юбиляру неиссякаемой энергии еще на долгие-долгие годы!

Автор: Отдел новостей «В»