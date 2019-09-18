С гриппом борются от А до В. Но по-новому Минздрав приступил к внедрению в РФ самой современной – четырехвалентной вакцины от гриппа, разработанной отечественными производителями.

На первом этапе планируется прививать этим препаратом представителей так называемых групп риска, а также направить его в приграничные регионы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на замминистра здравоохранения РФ Сергея Краевого.

«В этом году мы ожидаем два штамма гриппа А, также ВОЗ рекомендует нам один штамм гриппа В. Но грипп В, образно говоря, очень своевольный, и периодически ВОЗ не угадывает с рекомендациями. Поэтому сейчас в развитых странах переходят на так называемую четырехвалентную вакцину, то есть содержащую два актуальных штамма А и два актуальных штамма гриппа B», – сказал замминистра в Брюсселе, где он принимал участие в «Глобальном саммите по вакцинации».

Он напомнил, что в РФ в июне и июле были зарегистрированы две отечественные четырехвалентные вакцины от вируса гриппа двух разных производителей. «Ранее всего шесть стран производили такие вакцины, сейчас и мы ее производим», – отметил он, добавив, что примерно в десяти странах она включена в национальный прививочный календарь.

Совместно с Роспотребнадзором подписан план поэтапного – с 2019-го по 2022 год – перехода на вакцинацию именно четырехвалентной вакциной. На ВЭФ-2019 Минздрав презентовал такую квадривалентную вакцину, был открыт прививочный кабинет, где, по сути, Минздрав России дал старт прививочной кампании.

По словам Сергея Краевого, в текущем году вакцинация таким препаратом должна начаться с так называемых групп повышенного риска – медработников, учителей, работников коммунальных служб, транспорта и т.д. При этом он отметил, что после регистрации еще должен пройти процесс наработки вакцины. «Чтобы закупить эту вакцину, нужно провести соответствующие конкурсные процедуры. Сейчас мы возьмем только то количество, которое успеет наработать производитель. Пока с точностью до десятков не можем сказать, сколько это будет доз», – сказал замглавы Минздрава.

Он полагает, что новая вакцина будет направлена прежде всего в те регионы, которые считаются «входными воротами», то есть это и Дальний Восток, и запад страны, там, где наиболее выражены миграционные потоки и где наиболее вероятен завоз вируса гриппа.

Автор: Отдел новостей «В»