Празднику, рожденному во Владивостоке, исполняется 20 лет Уже 20-й по счету День тигра отметит столица ДФО 28 и 29 сентября. В эти дни, как сообщает пресс-служба мэрии, в городе пройдут различные праздничные мероприятия. Состоится яркое шествие, в котором могут принять участие все желающие, будут работать локальные площадки, гостей праздника порадуют выступления творческих коллективов.

Празднование Дня тигра начнется во Владивостоке в субботу, 28 сентября, в полдень. В это время на набережной Спортивной гавани состоится семейный маркет Creative Spot, где начинающие дизайнеры представят различные хендмейд-изделия. Там же пройдет открытый баскетбольный турнир молодежной организации «Траектория». В течение дня на площадке амфитеатра также будет проходить концерт детских коллективов. Помимо этого, для гостей праздника состоятся бесплатные мастер-классы и награждение победителей конкурса чтецов, юных художников и дизайнеров.

Основные мероприятия празднования юбилейного Дня тигра пройдут во Владивостоке в воскресенье, 29 сентября. В этот день на центральной площади города с 10 до 17 часов будут работать тематические локальные площадки. В 12 часов состоится масштабное шествие колонн по Океанскому проспекту, в котором примут участие школьники, студенты, представители различных организаций города и все желающие горожане.

Завершится День тигра во Владивостоке праздничным концертом. В 19 часов на сцене, которая расположится на центральной площади города, выступят группы «Серьга» и Uma2rman.

Отметим, что праздник будет организован администрацией Владивостока совместно с центром «Амурский тигр» и администрацией Приморского края.

Справка «В»

День тигра – экологический праздник, отмечаемый во Владивостоке в последнее воскресенье сентября с 2000 года и получивший статус официального в 2001-м. Цель праздника – привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Инициатива праздника, посвященного главному обитателю и символу Приморья, принадлежит писателю-охотоведу Владимиру Тройнину.

Автор: Отдел новостей «В»