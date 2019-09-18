130 лет здесь русская твердыня В честь юбилея Владивостокской крепости в ее стенах впервые звучала музыка

«Музыкальный пикник на форте Поспелова» – так называется фестиваль, который состоялся в прошедшие выходные на острове Русском. Праздник, как уже писал «В», приурочен к юбилею Владивостокской крепости.

В этом году уникальному объекту культурно-исторического наследия исполняется 130 лет. Организаторы фестиваля – государственный музей-заповедник «Владивостокская крепость» и Приморский музей имени Арсеньева.

С самого утра и до вечера жители и гости города ходили с экскурсиями по лабиринтам форта Поспелова. Профессиональные гиды рассказывали, как создавалась одна из самых мощных военно-морских крепостей мира, какие технологии применялись при строительстве, сколько талантливых и самоотверженных людей – инженеров, строителей, промышленников, офицеров и рядовых – возводили сооружения, осваивали и охраняли эти территории. Поясняли, чем бруствер отличается от барбета, а редут – от люнета и что кофр – это не только чемодан для путешествий. А также объяснили, почему наш город, не имеющий зубчатых стен и бастионов, называют крепостью.

А затем участники «Пикника» слушали живую музыку в исполнении лучших профессиональных коллективов Владивостока. Выступления эстрадного оркестра под управлением Дмитрия Бутенко, военного оркестра штаба Тихоокеанского флота, джазовых коллективов в антураже сооружений старинной крепости воспринимались по-особому.

На соседней поляне работал фуд-корт, где можно было подкрепиться разнообразными закусками и выпечкой.

Как отметили в пресс-службе мэрии, объекты форта были расчищены, для удобства гостей к фестивалю в некоторых подземных тоннелях проведен свет, установлены информационные таблички. Всех посетителей гостеприимно встречали волонтеры.

А добраться до места проведения фестиваля, на который вход был свободным, гости могли на специальных автобусах, которые курсировали от центральной площади Владивостока до самого форта Поспелова.

Автор: Отдел новостей «В»