Полароид замедленного действия Семь премьер подготовила новая кинонеделя

На большие экраны выходит ужастик «Пункт назначения: Смайл», не имеющий ничего общего с известной франшизой «Пункт назначения», кроме общих сценаристов. Также на экранах драма «Щегол», комедии «Стриптизерши» и «Дорогой папа», аниме «Промар», мультфильм «Птичий дозор» и биографическая лента «Сорокин трип».

«Пункт назначения: Смайл» (16+)

В руки к нелюдимой старшекласснице Берд, работающей в антикварном магазине, попадает винтажный фотоаппарат Polaroid. Девушка тут же делает снимок своего коллеги, а позже подруга вытаскивает ее на вечеринку, где все тоже очень любят фотографироваться. В этот же вечер Берд узнает, что парень из магазина мертв, а когда погибает и хозяйка вечеринки, Берд начинает догадываться, кто умрет следующим. Дьявольское устройство убивает любого, кто окажется на фотографии, сделанной с его помощью, и теперь группа подростков должна разрешить загадку проклятия, пока фотоаппарат не прикончил их всех.

«Щегол» (18+)

История юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.

«Стриптизерши» (18+)

Они – яркие, сексуальные и очень амбициозные. Они – танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого – известные финансисты с Уолл-стрит. Но когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план, как вернуть потерянные деньги, чтобы снова вести роскошную гламурную жизнь, и отплатить биржевым гениям, оставив их без гроша.

«Дорогой папа» (12+)

Владелец ведущей торговой сети Вадим Дюмин привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только оказалось, что она завещала акции своей внучке, его дочери, которую Вадим бросил, когда ей было 2 года.

Теперь Вадим должен поехать в свой родной маленький город, найти бывшую жену и дочь и убедить их отказаться от наследства на сумму… где-то полмиллиарда долларов. Вадим уверен, что его обаяние и манипуляции сработают и здесь, но в мире дочери его методы не работают, и слово «дорогой» здесь совсем не про деньги.

«Промар» (12+)

Гало и спасатели из пожарного департамента сталкиваются с группой мутантов, которые способны контролировать пламя и теперь угрожают всему человечеству.

«Птичий дозор» (6+)

Стриж Ману растет в семье чаек и изо всех сил пытается научиться плавать, ловить рыбу и летать так же, как и они. Но во время традиционного летнего состязания он понимает, что никогда не сможет стать чайкой. Раздосадованный Ману улетает из дома, где встречает новых друзей. Из-за этого портятся его отношения с родной стаей. Но тут в дело вмешивается случай. Ману, который вырос отважным, как чайка, и изобретательным, как стриж, удается уберечь и чаек, и стрижей от надвигающейся опасности и стать героем в глазах и тех и других.

«Сорокин трип» (18+)

Фильм о писателе Владимире Сорокине, в котором герой впервые рассказывает о собственной жизни с предельной откровенностью. Детство в подмосковном рабочем поселке, жизнь в мастерских подпольных художников, преследования со стороны КГБ и прокремлевских молодежных организаций, любовь к русской литературе и космическому холоду.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ