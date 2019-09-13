От ВЭФ – к футболу и керлингу Среди многочисленных зарубежных участников завершившегося неделю назад ВЭФ-2019 одного гостя стоит отметить особо – это Джанни Инфантино. Его приезда во Владивосток никто не ожидал, тем ценнее оказался визит из швейцарского Цюриха на остров Русский президента Международной федерации футбола (ФИФА).

Несмотря на свой перегруженный график работы, с главой футбольных ассоциаций всего мира повстречался и провел беседу за закрытыми дверями российский лидер Владимир Путин. В передвижениях по Владивостоку известного спортивного функционера сопровождал помощник президента РФ по вопросам спорта и экс-министр транспорта Игорь Левитин.

Корреспондент «В» пообщался с куратором спорта в администрации президента сразу после проведения панельной сессии ВЭФ по развитию олимпийского движения в России и подготовке наших сборных к предстоящим летним Играм в Токио-2020.

– Игорь Евгеньевич, какова цель визита к нам Джанни Инфантино?

– Джанни Инфантино вложил огромные силы в подготовку и проведение в нашей стране чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. По его мнению, он был лучшим в истории. А сейчас глава ФИФА рассказал о планах открыть на территории Дальневосточного федерального университета футбольную школу. Международная федерация футбола готова вложить в детский спорт Приморского края, в строительство детских площадок и специализированного манежа около $5 млн.

Также обсуждалась идея по строительству здесь современного стадиона на 15 тысяч зрителей с полным комплексом инфраструктуры для занятий детей футболом. Но это уже следующий шаг в развитии футбола во Владивостоке, у которого, кстати, здесь большое будущее.

Джанни справедливо считает, что российский Дальний Восток становится частью больших спортивных событий в Азии. Близость региона к Японии, Китаю и Корее очень важна, потому что и там любят футбол. Для местных жителей азиатских стран это популярный вид спорта для занятий на профессиональном и любительском уровне. Впрочем, как и в нашей стране.

– Президенту ФИФА удалось что-нибудь посмотреть в нашем городе кроме кампуса ДВФУ и ВЭФ?

– Мы с ним вместе посетили стадион «Динамо» и осмотрели футбольный манеж. Джанни сфотографировался с тренерами, юными футболистами и их родителями. Он заявил, футбол должен быть везде, в том числе и в этом прекрасном городе.

Состоявшийся ВЭФ-2019 даст толчок и для развития зимних видов спорта. В частности, керлинга. В рамках спортивной программы форума на базе ледовой арены «ICE Тигр» состоялся этап WCT Pacific Ocean Cup 2019. Спортсмены из пяти стран в течение трех дней боролись за победу. Вход для зрителей был свободным, наверняка кто-то из владивостокской ребятни загорелся желанием научиться этой спортивной дисциплине.

Кстати, на полях форума было подписано соглашение о строительстве базового спортивного центра и ледовой арены по керлингу во Владивостоке. Как сообщает пресс-служба краевой администрации, в дальневосточной столице будет вестись на профессиональном уровне подготовка спортсменов. Новый центр станет местом проведения соревнований по керлингу и другим ледовым видам спорта, здесь будут предоставляться спортивные услуги населению. Реализовать проект, направленный на популяризацию керлинга как олимпийского вида спорта, планируется до 2021 года. На сегодняшний день керлинг культивируется в Сочи и столичных городах стран. Владивосток должен стать еще одним местом притяжения керлинга.

Автор: Николай КУТЕНКИХ