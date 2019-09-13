«Адмирал» поделил очки с «Трактором» Во Владивосток после летнего перерыва вернулся большой профессиональный хоккей. На этой неделе «Адмирал» на домашней площадке в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги дважды встречался с «Трактором» из Челябинска.

«Трактористы» в прошлом сезоне пробились в плей-офф и надеются вновь повторить свой успех. В предыдущих первенствах они чаще выигрывали у «моряков», хотя в последнем поединке турнира-2018/2019 и уступили на своем льду с минимальным счетом – 1:2. Поэтому хотели взять реванш в Приморье. Тем более что клуб машиностроителей в межсезонье основательно усилился, в том числе и с помощью нашего экс-капитана Сергея Конькова.

Вначале одолели «Трактор»

В стартовом поединке вечером 10 сентября на «Фетисов-арене» кипели нешуточные страсти. Уже в первом периоде проявился неуступчивый характер соперников. Команды по очереди захватывали инициативу и рвались к чужим воротам. Вначале «Трактор» владел игровым преимуществом и запер хозяев льда в своей зоне. В середине этого игрового отрезка уже «Адмирал» провел несколько опасных атак. Однако на излете периода гости вновь чаще владели шайбой. Лишь перед свистком на перерыв рейд к чужим воротам устроил наш нападающий Юрий Петров, но попытка не принесла результата.

Самым насыщенным на опасные моменты и голы оказался второй период. Хозяева вначале играли от обороны, их острые контратаки привели к панике в рядах южноуральцев. В какой-то момент голкипер гостей Иван Федотов с огромным трудом отразил прицельный бросок старожила и капитана «Адмирала» Константина Глазачева. Еще не успел перевести дух, как приморский нападающий вновь с шайбой вкатился в зону соперника, но сам бросать не стал, а отдал точный пас Денису Вихареву. Коллега по тройке нападения не подкачал и на 23-й минуте уверенно отправил шайбу за линию ворот – 1:0.

Затем последовала череда удалений с обеих сторон. Однажды дальневосточники вчетвером атаковали троих «трактористов», но безрезультатно. Ровно в середине периода наш словацкий легионер Мартин Бакош в одиночку пробился к самым воротам «Трактора», а затем резким кистевым броском удвоил счет – 2:0.

Гости смогли сократить его лишь перед самым перерывом. Чешский легионер гостей Лукаш Седлак воспользовался сменой на льду «моряков» и забил ответный гол – 2:1.

В завершающей трети матча южноуральцы все силы бросили на взятие наших ворот. Однако «моряки» в обороне действовали грамотно и не позволили создать ничего опасного. В крайних случаях хозяева останавливали соперников с нарушениями правил, а потому оставались в меньшинстве. За 2,5 минуты до финального свистка «Трактор» поменял голкипера на шестого полевого игрока. Ситуация накалилась до предела. К тому же у приморцев вновь одного спортсмена отправили на скамейку штрафников. Однако именно в этот момент «моряки» завладели шайбой, бросились в атаку, которая лишь чудом не завершилась голом в пустые ворота. В итоге «Адмирал» одержал вторую победу в сезоне и добавил два очка в свою копилку.

А потом уступили «машиностроителям»

Следующим вечером, 11 сентября, повторный поединок на «Фетисов-арене» начался без раскачки и разведки. И вновь именно «Трактор» первым овладел инициативой на льду. Но, схлопотав удаление, гости на время успокоились.

А вот «моряки» набрали скорость, раз за разом прорываясь в чужую зону. Успех пришел на 7-й минуте встречи. Нападающий Олег Ломако из-за своих ворот передал шайбу на круг центрального вбрасывания Юрию Козловскому, и наш защитник хлестким дальним броском попал в ближний для себя угол ворот – 1:0.

Страсти накалились, на льду мог вспыхнуть конфликт с потасовкой. Арбитрам удалось снять напряжение лишь удалением игроков из обеих команд. Острота момента спала, и соперники заиграли в комбинационный хоккей, выискивая бреши в обороне друг друга.

На 14-й минуте вратарь «Трактора» Василий Демченко, обрабатывая шайбу, чуть не занес ее за линию своих ворот. Судьям понадобился видеопросмотр, после которого счет остался неизменным.

А еще через пару минут они вновь прибегли к видеопросмотру. На сей раз шайба побывала в воротах приморцев. И в этом случае гол не признали, поскольку шайбу в потасовке гости поправили рукой.

Второй период «Трактор» начал с активных атак, простреливая ворота хозяев из разных положений. Забегая вперед, отмечу, что в этом поединке «трактористы» нанесли вдвое больше ударов в створ – 22 против 45.

Такой напор принес им успех на 26-й минуте. Счет сравнял все тот же чех Лукаш Седлак – 1:1.

На этом челябинцы не успокоились. Резкими прорывами они разрывали нашу оборону. «Морякам» с огромным трудом удавалось сдержать их напор. При этом дальневосточники изредка отправлялись в собственные рейды к чужим воротам, впрочем, без особого успеха.

На одной из таких контратак гости даже подловили хозяев. Быстрым прострелом через всю площадку они вывели на ударную позицию своего хоккеиста Ярослава Косова, а тот в одиночном противостоянии переиграл Юхо Олкинуору – 1:2.

В третьем периоде борьба продолжалась с переменным позиционным успехом. В наступление команды выдвигались поочередно. На последней минуте хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока. И тут же поплатились за это. «Тракторист» Алексей Кручинин в середине площадки перехватил шайбу и сразу же бросил ее по пустым воротам – 1:3. Гости взяли реванш за вторничное поражение и заработали два очка.

– Это была игра зеркально противоположная предыдущей встрече, – поделился после матча своим мнением наставник нашей команды Сергей Светлов. – На сегодняшний момент в хоккее одна-две ошибки определяют победителя и проигравшего. Обе команды хорошо играли, бились до последнего, самоотдача команд была запредельная. Жаль, что фортуна на сей раз оказалась на чужой стороне.

У «моряков» сейчас четыре очка и девятое место в турнирной таблице. В восточной конференции КХЛ столько очков набрали «Ак Барс» (Казань), «Сибирь» (Новосибирск), «Торпедо» (Москва) и «Куньнунь Ред Стар» (Пекин). В лидерах сейчас «Авангард» (Омск) и «Автомобилист» (Екатеринбург), набравшие по восемь очков. В аутсайдерах находится «Амур» с одним очком.

Следующим соперником станет челябинский «Барыс». Напомним, что матчем с казахстанской командой «Адмирал» открывал нынешний сезон. В Нур-Султане наши земляки были сильнее и победили со счетом 1:3. Теперь «барсы» приехали за реваншем. При этом они в хорошем боевом настрое, поскольку 11 сентября на выезде в Хабаровске одолели «Амур» с наиболее популярным счетом – 1:3.

Встреча состоится сегодня вечером на льду «Фетисов-арены».

Автор: Николай КУТЕНКИХ