Приоритетным отраслям предложат кредит по сниженным ставкам Микрокредитная компания Приморского края снизила ставки по льготным займам для малого и среднего бизнеса. Теперь минимальный размер ставки для предприятий, работающих по приоритетным направлениям экономики, составляет от 3,5 % годовых в моногородах и порядка 7 % – на остальной территории региона, сообщили в пресс-службе края.

«Сейчас, когда Центральный Банк России снизил ключевую ставку до 7 %, мы автоматически снизили ставки по займам до минимальных значений по приоритетным направлениям ведения бизнеса», – отметила директор АНО «Микрокредитная компания Приморского края» Елена Карионова.

К приоритетным направлениям Министерство экономического развития России относит достаточно широкий перечень видов деятельности. Это предприятия–резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, индустриальных и промышленных парков, компании-экспортеры, сельскохозяйственные кооперативы и фермерские хозяйства, бизнес, работающий в сферах туризма, здравоохранения, культуры, образования, экологии и спорта. На особую поддержку также могут претендовать социальные предприниматели, женщины-предприниматели, индивидуальные предприятия и компании, созданные лицами старше 45 лет.

Сейчас малому и среднему бизнесу в Приморье доступны восемь различных программ финансовой поддержки, максимальная сумма займа по которым составляет 5 миллионов рублей, а период выплат – до 3 лет.

Получить консультацию предприниматели могут либо лично в центре «Мой бизнес» во Владивостоке на улице Тигровой, 7 (каб. 318), либо направив письмо по электронной почте: info@mfoprim.ru, а также обратившись по телефону 8 (423) 280-98-70.

Напомним, что Микрокредитная компания учреждена администрацией Приморского края для расширения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом году она сможет предоставить льготные кредиты на общую сумму 390 миллионов рублей.

Автор: Отдел экономики «В»