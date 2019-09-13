Подключение к электросетям возведет в ранг ВИП-персоны Приморских предпринимателей, желающих подключиться к электросетям, сетевые предприятия будут сопровождать на всех этапах подключения, сообщили в пресс-службе края. Как ожидается, это позволит повысить качество предоставляемых бизнесу услуг.

На льготную процедуру подключения к электросетям могут рассчитывать представители бизнеса, которые попадают под стандарт модельного объекта – это впервые подключаемый объект мощностью от 15 до 150 кВт, протяжностью линии до 300 метров, расположенный не в архитектурном (историческом) центре или охраняемой зоне, пояснили в краевом департаменте энергетики.

«Такого предпринимателя сетевая компания будет сопровождать, помогать ему решать все необходимые вопросы до момента подключения объекта к электричеству. А департамент энергетики будет отслеживать этот процесс», – пояснили в ведомстве, добавив, что такие предприниматели автоматически становятся ВИП-клиентами сетевых организаций.

По мнению врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, такой подход позволит сделать более комфортным ведение бизнеса в регионе.

«Открытость, персональный подход к предпринимателям, личное общение с ними, погружение во все нюансы – все это должно повысить качество предоставляемых услуг бизнесу», – подчеркнула она.

Отмечено, что к настоящему времени практически половина заявок на техническое присоединение к электрическим сетям предприниматели подали через «личные кабинеты» на сайтах сетевых компаний. Время подключения к электросетям для модельных объектов на территории края по сравнению с прошлым годом сократилось почти в два раза – с 86 до 44 дней. Более удобным стал и сам механизм подачи заявок на техприсоединение, заверили в пресс-службе региона.

Автор: Отдел новостей «В»