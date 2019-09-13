«Приморские струны»: возьмите палатку, запас еды и гитару Открытый фестиваль авторской песни «Приморские струны – 2019» пройдет с 13 по 15 сентября на острове Русском в бухте Новик.

Его участниками станут как творческие коллективы Приморского края, так и отдельные исполнители, сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году организаторы решили посвятить фестиваль туризму, посчитав, что там, где есть романтика странствий, всегда есть место стихам и творчеству. Открытие фестиваля состоится 13 сентября в 20.30 на поляне возле порохового погреба № 13 в бухте Новик. В 21.00 начнется концерт делегаций и гостей фестиваля. Продолжатся мероприятия до самого утра.

В субботу, 14 сентября, с 12 часов свою работу начнут творческие мастерские. Далее запланированы концертные выступления участников. Завершится фестиваль 15 сентября награждением участников фестиваля.

Организаторы отмечают, что фестиваль проводится в формате туристического лагеря, поэтому всем участникам и гостям желательно иметь при себе необходимое снаряжение, палатку и запас продовольствия.

Автор: Отдел новостей «В»