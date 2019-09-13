Подпорные стены не выдержали ливней В список подпорных стен, на которых в этом году проводят капитальные ремонтные работы во Владивостоке, добавили еще два адреса, сообщили в пресс-службе мэрии.

По заказу городской администрации подрядчикам предстоит отремонтировать подпорку рядом с домом № 25 на улице Нерчинской и домом № 6 на улице Котельникова.

«Эти конструкции существенно пострадали в результате ливней. Сейчас проводятся процедуры заключения контрактов, после чего подрядчики выйдут на объекты и проведут ремонт. Все работы будут сделаны в этом году», – отметили в управлении дорог и благоустройства мэрии.

На улице Нерчинской строителям предстоит отремонтировать опорную конструкцию длиной более 20 метров с переменной высотой до трех метров. А на улице Котельникова – конструкцию протяженностью 150 метров.

Отметим, что на ряде улиц краевого центра ремонт подпорных стен уже подошел к концу. Так, завершились работы на улицах Героев-тихоокеанцев, 24а, Русской, 17. Ведутся работы на набережной Спортивной гавани, улице Зои Космодемьянской, 14. Восстанавливают благоустройство после проведения ремонтных работ на подпорках на Адмирала Кузнецова, 70 и Черняховского, 3.

Автор: Отдел новостей «В»