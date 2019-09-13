Граждан волнуют отказы в доступе к правосудию Граждане России чаще всего обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека РФ по вопросам доступности и качества медпомощи, реализации пенсионной реформы, отказам в возбуждении уголовных дел, экологии, передает агентство «Интерфакс».

– Большее количество обращений связано с социальными проблемами. Россиян беспокоит доступность и качество медпомощи, реализация пенсионной реформы. Очень волнует людей уголовно-процессуальная сфера, – сообщила в среду во Владивостоке уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе своего выступления на конференции «Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина».

Москалькова отметила, что обращения в уголовно-процессуальной сфере связано с отказами в возбуждении уголовных дел.

– Я обращаюсь к тем, кто работает в органах следствия и дознания: огромное количество обращений, которое увеличивается с каждым годом, связано с незаконным отказом потерпевшему в возбуждении уголовного дела, а значит, в доступе к правосудию, – заявила она.

В прошлом году в адрес омбудсмена поступило около 500 обращений от приморцев. Как сообщили в пресс-службе региона, у жителей края больше всего было нареканий на сферы образования и медицины, они недовольны их низкой доступностью и качеством.

Автор: Отдел новостей «В»