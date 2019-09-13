Просят определиться: натуральные льготы или денежное пособие Меньше месяца остается у льготников Приморья, чтобы определиться с набором социальных услуг (НСУ) на 2020 год, напомнили в пресс-службе региона. Правильный выбор, сделанный жителями края, имеющими статус федерального льготника, позволит им в новом году получать дорогостоящие лекарственные препараты бесплатно.

«Заявление о принятом решении необходимо подать до 1 октября. Оно начнет действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор. Подать такое заявление и сделать выбор в пользу получения социальных услуг можно через портал госуслуг, в МФЦ или обратившись в территориальный орган Пенсионного фонда по месту регистрации или фактического проживания», – отметили в краевом департаменте здравоохранения.

В ведомстве добавили, что граждане, отказавшиеся от получения полного набора социальных услуг либо его лекарственной составляющей, не смогут получать бесплатно необходимые лекарства.

«Такая ноша для семейного бюджета может оказаться просто непосильной. Если же человек сохраняет за собой права на набор соцуслуг, государство в рамках действующего законодательства обеспечит эффективную защиту реализации его прав при получении набора социальных услуг», – уверяют специалисты.

Отмечено, что в последние годы особенно участились случаи, когда в ведомство за помощью обращаются граждане, которым требуются дорогостоящие лекарства.

«В тот момент, когда самочувствие человека не доставляет ему особого беспокойства, хронические заболевания не обостряются и не прогрессируют, ему легко поддаться соблазну заменить натуральные льготы денежным пособием. Как только состояние ухудшается, болезнь приобретает затяжной характер, требующий длительного лечения и множество лекарств, становится очевидным, что денежной компенсации недостаточно. В особенности это касается таких заболеваний, как онкология, гематология, ревматология, диабет, бронхиальная астма и прочие», – говорят врачи.

В департаменте здравоохранения подчеркивают важность того, чтобы пациент, имеющий право на льготные лекарства, от него не отказывался, иначе помочь ему с дальнейшим дорогостоящим лечением будет очень сложно.

«В 2019 году те, кто выбрал компенсацию, по нормативу получают 860,6 рубля в месяц. В год это 10327,2 рубля, а это, как правило, средняя стоимость лекарственных средств, приобретаемых нами для одного пациента в месяц», – обозначили специалисты.

По данным администрации края, на сегодня средняя стоимость одного препарата в Приморье для льготника, приобретаемая по назначению врача, составляет 4385,93 рубля.

Автор: Отдел новостей «В»