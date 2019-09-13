Дорогу в поселок Поспелово планируют сдать раньше намеченных сроков Об этом представитель компании-подрядчика доложил главе Владивостока. Олег Гуменюк лично проверил, как на объекте идет укладка асфальта, сообщили в пресс-службе мэрии.

На участке, где сейчас идет работа, заняты 9 самосвалов, 3 катка, компрессор и бригада из 15 человек. Грузовики только и успевают подвозить да загружать раскаленный асфальт в специальную машину для укладки дорожного полотна. Работы не останавливают ни на минуту – надо наверстать упущенные из-за непогоды дни.

«Сейчас идет укладка асфальтобетона – люди и техника работают круглосуточно. Планируем к концу следующей недели, если не будет никаких сбоев, полностью завершить асфальтирование на этом участке и сдать объект», – комментирует представитель подрядчика – компании «ФедералСтрой» Эдик Киракосян.

К обеду утренняя смена успевает уложить порядка 400 тонн асфальта, ночная добавит к ним еще 600.

На объект бригады вышли в конце июля. В те редкие дни, когда стояла хорошая погода, успели проложить водопропускные трубы, подготовить и отсыпать участок грунтом, оформить щебеночное основание, кюветы и даже одеть дорогу в первый слой асфальта. Солнечный сентябрь – словно подарок для дорожников. Ускоренные темпы и налаженный процесс позволяют надеяться, что новую дорогу в поселок Поспелово подрядчик сдаст не к концу строительного сезона, а гораздо раньше – к 20-м числам сентября.

«Островные территории – часть Владивостока, и потому наша задача – сделать их комфортными», – подчеркнул Олег Гуменюк.

Автор: Отдел новостей «В»