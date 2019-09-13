На специальных ценниках указана социальная цена Жители и гости Владивостока могут приобрести свежую горбушу по 118 рублей за килограмм. Продукция социальной программы «Приморская рыба» отмечена в магазинах специальными ценниками, сообщили в пресс-службе края.

Как уточнили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, в настоящее время горбушу нового улова можно приобрести в супермаркетах «Фреш 25», «Самбери», «Парус», «ОК», «Рыбный островок», а также в магазинах шаговой доступности.

Напомним, что социальная программа «Приморская рыба» стартовала в Приморье в 2018 году. На сегодня в ней участвуют более 250 предприятий торговли по всему краю. Ассортимент расширен до семи видов продукции, которая выделена специальными ценниками.

Автор: Отдел новостей «В»