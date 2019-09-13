К шедевру Боттичелли выстроилась очередь Картина Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» экспонируется для гостей и жителей Владивостока с 8 сентября в Приморской картинной галерее.

Только за первый день выставки ее посмотрели более 500 человек, сообщили в пресс-службе края.

Выставка одного шедевра – картины «Мадонна делла Лоджиа» выдающегося итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли уже несколько дней открыта для посещения всех желающих в картинной галерее. Здесь рассказали, что только в первый день выставку посетили в два раза больше человек, чем обычно бывает ежедневно.

«Мы рады такому интересу людей к масштабному культурному событию нашего города. Картину Боттичелли впервые привезли в Россию – такое нельзя оставлять без внимания», – подчеркнули сотрудники галереи.

Как уже писал «В», шедевр Боттичелли будет выставлен в Приморской галерее до 6 ноября.

Автор: Отдел новостей «В»