Для охраны приморских морей потребовалось подкрепление с Сахалина Береговая охрана Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю за минувшие сутки задержала за незаконный промысел кальмара 16 северокорейских маломерных судов и более 250 рыбаков-иностранцев в исключительной экономической зоне РФ, сообщили в пресс-группе управления.

«После разрушительных тайфунов, обрушившихся на Приморье в конце августа – начале сентября, силами береговой охраны Пограничного управления был проконтролирован выход из территориальных вод укрывавшихся от шторма иностранных промысловых судов. У приморского побережья остались лишь 32 шхуны без экипажей, выброшенные на берег. Иностранный рыбак с одной из таких шхун был спасен на днях экипажем сухогруза «Курильское озеро» и передан пограничникам. Его состояние удовлетворительное, и после оформления всех необходимых документов он отправится на родину», – говорится в сообщении.

Между тем борьба с незаконным промыслом водных биоресурсов в российской акватории продолжается. За мигрирующим кальмаром к берегам Приморья снова потянулись маломерные плавсредства соседнего государства. В настоящее время в исключительной экономической зоне РФ на траверзе поселка Преображение уже находятся более 100 северокорейских шхун.

«Для пресечения незаконного промысла и стабилизации ситуации в этот район дополнительно направлены корабли Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Вопреки предпринимаемым мерам иностранные суда продолжают вести незаконный промысел, за что задерживаются и привлекаются к ответственности в соответствии с российским законодательством», – говорится в сообщении.

Обо всех фактах нарушения режима границы и ведения незаконного промысла проинформированы генеральный консул КНДР во Владивостоке и руководство пограничных органов КНДР.

Автор: Отдел новостей «В»