Урожай предлагают разобрать на запасы Жителей Владивостока приглашают в субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября, на сельскохозяйственную общегородскую ярмарку – приобрести овощи для зимних запасов.

Свежие фрукты и овощи урожая этого года, а также другие фермерские продукты на центральную площадь привезут более 200 производителей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Традиционно на прилавках главной продовольственной ярмарки города будет представлен богатый выбор плодоовощной продукции – свежая зелень, картофель, помидоры, огурцы, арбузы и многое другое. Также на ярмарке всегда можно приобрести хлебобулочные изделия, выпечку, молочную продукцию, мясо, рыбу, колбасные изделия, мороженую и рыбопродукцию, яйцо куриное, дикоросы, продукцию пчеловодства и многое другое.

На этой неделе ярмарка будет работать в субботу с 8.00 до 19.00 и в воскресенье с 9.00 до 18.00.

Автор: Отдел новостей «В»