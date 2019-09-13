На дне моря – все из войлока Международная выставка-конкурс художественного войлока «У самого синего моря» открылась в Приморском краевом центре народной культуры.

Как сообщили организаторы, инициаторами выставки стали сами мастера войлоковаляния, желающие показать свое творчество как современное искусство и ремесло.

Центральное место в выставке занимает коллективная инсталляция «На дне японского моря», которую создавали 52 человека. Эта экспозиция размером 5x3 метра погружает зрителя на дно моря, где все – и камни, и водоросли, и рыбы – сделано вручную из шерсти. Арт-объекты готовили для экспозиции четыре месяца на совместных встречах в студии войлока Елены Фадеевой. Некоторые участники впервые работали с шерстью. Всего же к выставке было специально создано более сотни изделий.

«У самого синего моря» представляет публике работы мастеров валяния (еще их называют фелтмейкерами) из Владивостока, Артема, Арсеньева, Рощино и других городов не только Приморья, но и Сахалина, Хабаровска, Амурской области. Возраст участников – от 10 до 72 лет.

При этом каждое изделие из представленных на выставке – участник конкурса, в котором 10 номинаций: «Одежда», «Аксессуары», «Украшения», «Цветы», «Игрушки», «Предметы интерьера», «Обувь», «Еда»...

Компетентное жюри из искусствоведов, художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, преподавателей ДВФУ оценит не только эстетичность, но и сложность изготовления, технику и качество конкурсных работ и определит победителя в каждой номинации. А посетители выставки путем очного зрительского голосования определят приз зрительских симпатий.

Итоги выставки-конкурса будут подведены на финисаже – последнем дне выставки, 25 сентября.

Вход на выставку «У самого синего моря» свободный.

Автор: Отдел новостей «В»