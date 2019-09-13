Компанию IKEA пригласили в Приморье Об этом стало известно в ходе встречи директора департамента международного сотрудничества Приморского края Алексея Старичкова с делегацией посольства Королевства Швеция в Российской Федерации в дни V Восточного экономического форума.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, обе стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве и обсудили перспективные направления.

Представители посольства Швеции отметили, что их компании активно работают в сферах производства молочных продуктов, напитков, бумажной продукции, лекарственных препаратов, автомобилей. По словам советника политического отдела посольства Швеции Эйдмана Юхана, эти сферы составляют 80 % импорта шведских товаров в Россию.

«Цель нашего визита – знакомство с вашим краем. Мы хотим понять, какие у нас есть возможности для совместного сотрудничества», – отметил Хаглунд Гуннар, советник отдела экономики и торговли посольства Швеции.

Алексей Старичков назвал наиболее важные отрасли региона, благоприятные для сотрудничества: сельское хозяйство, лесная промышленность, туризм, транспортная логистика, транзит груза, строительство новых портов и другие.

«По данным международного агентства Ernst & Young, в рейтинге анализа инвестиционной привлекательности регионов России с точки зрения прямых иностранных инвестиций Приморский край занимает третье место сразу после Москвы и Санкт-Петербурга. Готовы к сотрудничеству по всем упомянутым направлениям», – подчеркнул он.

Руководитель департамента международного сотрудничества передал собеседникам приглашение для делегации компании IKEA приехать во Владивосток для обсуждения перспектив сотрудничества в двух направлениях: открытие магазина и строительство завода по производству изделий из дерева.

Автор: Отдел новостей «В»