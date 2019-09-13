Десять тысяч за потерю урожая В краевом центре выдают компенсации пострадавшим от тайфуна

Выплату в связи с утратой урожая получают собственники земельных участков, расположенных на территории Владивостокского городского округа, которые оказались подтопленными в результате затяжных августовских дождей, сообщили в пресс-службе мэрии.

В управление по исполнению программ по поддержке населения поступило 307 заявлений на получение такой компенсации. По словам замначальника управления Ирины Самусенко, граждане сами выбирают способ получения выплаты – безналичный или через «Почту России». В городе работает телефон горячей линии, его номер 209-57-50. Здесь готовы ответить на все вопросы о компенсациях.

«Средства перечисляются оперативно, по мере обработки документов. Параллельно идет работа с коллегами из администрации Приморья, где также готовы оказать финансовую помощь владивостокцам, имуществу которых причинен ущерб», – заверили сотрудники управления.

Как пояснили специалисты, все граждане, зарегистрированные по месту жительства в домах, квартирах, находящихся на первых этажах многоквартирных домов, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации на дату введения режима ЧС, получат выплаты из резервного фонда администрации Владивостока. Соответствующие документы подготовлены для краевого департамента труда и социального развития, где также готовы оказать материальную помощь пострадавшим.

Всего в администрацию города от владивостокцев поступило 747 заявлений на получение материальной помощи. Это жители 468 домов, большая часть из которых является частными. Информацию об ущербе в районах Владивостока, пострадавших во время непогоды, а также акты о подтопленных объектах составляли 11 комиссий. Помимо этого, для горожан, пострадавших от подтоплений, работает оперативный штаб, который расположен по адресу: ул. Мечникова, 41а.

Приступить к выплате компенсаций максимально быстро распорядился глава города Олег Гуменюк.

«Наша первоочередная задача – максимально оперативно оказать финансовую помощь людям, – подчеркнул он. – Никаких задержек с выплатами быть не должно».

Автор: Отдел новостей «В»