Неювелирные сокровища из моря Во Владивостоке в библиотеке № 8 открылась выставка «Неодимовое стеклышко». Инсталляция из морских камней и пейзажная фотография – все эти работы четырех авторов объединяет идея результатов путешествия, сообщили в муниципальном учреждении культуры «Владивостокская централизованная библиотечная система».

Неодимовое стекло здесь выступает как метафора сокровища, которое привозят путешественники на память о произошедшем погружении в культуру другой страны. Причем сокровища не ювелирного качества, не для статуса, а как напоминание о состоянии счастья. У кого-то из авторов фотографий это была рабочая поездка, у кого-то – запланированный отдых, но с домашним заданием – отслушать некоторый объем музыки (Андрей Панин – известный диджей). Неодимовое стекло – это еще и реальная находка Елены Озеровой в одной из бухт острова Русского.

Найти такое стекло, обкатанное морем, большая редкость. Потому что из этого материала не делают бутылки, а используют в приборах, аппаратуре, специальных очках. Кстати, на открытии можно было подержать неодимовое стекло в руках и посмотреть, как оно меняет цвет при разных источниках освещения: при дневном свете – сиреневое, когда подносишь к монитору компьютера – становится зеленым.

Школьникам этот маленький опыт казался настоящим магическим действием, как и разрешение написать на этикетаже к пейзажным фотографиям свои желания побывать в этих местах. Между прочим, побывать в Англии Олега Усенко (автор фото, житель Санкт-Петербурга) нашлось мало желающих. Гораздо больше семиклассников привлекал Таиланд на фотографиях Андрея Панина (Москва) и Пекин Ивана Попова (Владивосток).

Но именно фото домиков, крытых рубероидом, обдуваемых ветрами на побережье недалеко от городка Истборна, вызвало ностальгические воспоминания о городе детства на Курилах у Елены Озеровой.

Выставка продлится до середины октября.

Справка «В»

Неодимовое стекло – минеральное стекло, содержащее в составе оксид неодима, иногда смесь оксидов других редкоземельных элементов. Его еще называют дидимовое стекло, стекло-хамелеон и др.

Автор: Отдел новостей «В»