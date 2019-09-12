Юные приморцы с нарушениями зрения смогут выступить в Кремле Проявить свои музыкальные таланты дети с нарушениями зрения могут на X Международном благотворительном фестивале «Белая трость», сообщили в пресс-службе края.

Конкурсный отбор участников из Приморья состоится в краевом колледже искусств во Владивостоке 20 сентября. Победители смогут выступить на гала-концерте в Государственном Кремлевском дворце.

Организатором фестиваля выступает благотворительный фонд помощи незрячим и слабовидящим детям Дианы Гурцкой «По зову сердца». Конкурс проводится по направлениям: фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара, духовые и ударные инструменты, струнные смычковые инструменты, вокал. В фестивале могут принять участие инструментальные, вокальные, вокально-инструментальные и другие творческие коллективы.

«Победители отбора будут рекомендованы для выступления в гала-концерте фестиваля «Белая трость», который состоится 13 октября в Государственном Кремлевском дворце», – уточнили в краевом департаменте культуры.

К участию в конкурсном отборе допускаются дети двух возрастных категорий: 9–13 лет и 14–18 лет. Заявку на участие необходимо направить до 16 сентября на muzcollege@list.ru.

По всем возникающим вопросам можно обращаться в Приморский краевой колледж искусств по телефонам: 8 (423) 237-40-11, 232-26-58.

Автор: Отдел новостей «В»