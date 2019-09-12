Должникам прислали черную метку Ограничения электроэнергии в сентябре могут коснуться 8 тысяч должников Дальэнергосбыта, сообщили в пресс-службе ведомства.

На 1 сентября их общая сумма долгов превысила 91 млн рублей. Они вошли в сформированный энергетиками сентябрьский график отключений адресов квартир и частных домов. Если должники не оплатят счета в 20-дневный срок с момента получения уведомлений об отключении, энергетики будут вынуждены ограничить им подачу ресурса.

Всего с начала года специалисты провели более 20,5 тысячи отключений за долги. Для возобновления электроснабжения потребителю придется оплатить не только текущую задолженность за электроэнергию, но и услугу по подключению и пени за просрочку платежей.

Автор: Отдел новостей «В»