Застройщикам поможет фронт-офис Вопрос улучшения работы консультационного фронт-офиса обсудили в мэрии Владивостока на совещании, посвященном улучшению инвестиционного климата в дальневосточной столице и взаимодействию с застройщиками. Его провел глава города Олег Гуменюк, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фронт-офис на базе МКУ «Центр развития предпринимательства» открылся 2 сентября и до конца месяца будет работать в пилотном режиме.

В первую же неделю его работы за консультацией по вопросам получения разрешения на строительство успели обратиться первые предприниматели.

«Новый фронт-офис прежде всего консультационный орган, – пояснил Олег Гуменюк. – Придя туда, застройщик должен получить разъяснения по вопросам, которые вызывают у него затруднения при оформлении разрешительных документов. Это как консультация перед важным экзаменом. Отладить работу фронт-офиса, решить все организационные вопросы мы должны уже к октябрю, так как наши предприниматели должны получать оперативную и компетентную помощь, видеть взаимодействие со стороны администрации города».

Сегодня с заявителями во фронт-офисе работают специалисты в сфере строительства и градостроительного законодательства. Они консультируют застройщиков по вопросам формирования пакета документов для предоставления данной услуги, помогают избежать типичных ошибок в их оформлении перед обращением в уполномоченный орган.

Прием ведется по адресу: ул. Запорожская, 77, каб. 813. Дополнительную информацию можно получить по телефону 2606-803.

Автор: Отдел новостей «В»