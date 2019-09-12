ВЭФ дал путевку в жизнь масштабным проектам в Приморье Каждый дальневосточный регион пытался по максимуму использовать возможности ВЭФ для привлечения инвесторов и продвижения собственных интересных идей. Лучше всего это удалось Приморью.

Причем не на уровне голословных деклараций или договоров о намерениях, а вполне конкретных для реализации проектов и реальных источников их финансирования. Таких набралось три десятка. Но важнейшим из них, без сомнения, является Владивостокская кольцевая автодорога.

Столица Дальневосточного федерального округа задыхается в пробках и давно уже нуждается в новых транспортных артериях. Разгрузить, причем значительно, городские улицы поможет строительство Владивостокской кольцевой автодороги.

Задумано, что это будет магистраль с двумя полосами в каждом направлении по маршруту остров Русский – мыс Токаревского – мыс Кунгасный – улица Русская – улица Маковского – низководный мост через Амурский залив. Будущую трассу уже включили в Генеральный план города и его транспортную схему.

Город несколько лет продвигает проект строительства ВКАД на уровне правительства России и бизнес-партнеров в Китае и Республике Корея. Однако реальное воплощение эта идея получила только сейчас.

Сама презентация ВКАД состоялась на прошлой неделе на «Улице Дальнего Востока» в приморском павильоне. Там был представлен макет моста с материка на остров Елены через пролив Босфор-Восточный.

В минувшую пятницу перед вылетом из Владивостока тему строительства ВКАД затронул президент России Владимир Путин во время беседы с представителями общественности Дальнего Востока.

– Мы разговаривали с местным руководством. Она (кольцевая автодорога.– Прим. авт.) нужна, это дополнительные возможности для развития города и территории острова Русского.

Президент назвал и примерную стоимость проекта (точно еще никто не считал) – 100 млрд рублей. Тем самым глава государства подтвердил необходимость строительства ВКАД и свою поддержку этому проекту.

Как ожидается, строительство начнется в 2021 году. В эксплуатацию ВКАД будет вводиться отдельными участками. Планируется к середине следующего года разработать проект и технико-экономическое обоснование к нему, подготовить сметную стоимость и экономические расчеты.

За комментарием «В» обратился к одному из первых разработчиков этого проекта, экс-руководителю краевого департамента дорожного хозяйства Леониду Вильчинскому.

– ВКАД призван кардинально изменить всю транспортно-логистическую систему Владивостока. Он основательно разгрузит улично-дорожную сеть города, снизит транспортно-эксплуатационные затраты автовладельцев и транспортных предприятий, сократит время пребывания в пути водителей и пассажиров, снизит экологическую нагрузку на окружающую среду, обеспечит большую доступность Русского острова. Всех плюсов не перечесть. А еще на период строительства загрузит дополнительной работой многие местные предприятия, что позитивно скажется на налоговых платежах в бюджеты всех уровней.

ВКАД не единственный масштабный проект в Приморье, который получил путевку в жизнь в ходе работы ВЭФ-2019.

Компания «РусГидро» в ближайшее время займется модернизацией Владивостокской ТЭЦ-2 и строительством новой тепловой электростанции в Артеме. Об этом на панельной сессии ВЭФ-2019 заявил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, к 2026 году она заменит работающую с 1936 года нынешнюю теплоэлектроцентраль. Электрическая мощность новой станции составит 420 МВт, тепловая мощность – 483 Гкал/ч. Специально для игровой зоны «Приморье» там же, под Артемом, энергетики построят газовую электростанцию на 100 МВт с объемом инвестиций около 10 млрд рублей. Первый ток она даст, как планируется, к 2023 году.

К энергетическим проектам можно отнести планы по газификации Уссурийска и Спасска-Дальнего в ближайшие год-два и прокладку ответвления (на участке между Дальнереченском и Лесозаводском) от магистрального газопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток в сторону Китая. Об этом заявил Алексей Миллер во время встречи в Кремле 9 сентября.

В Приморье к ВЭФ-2021 стартуют сразу два грандиозных проекта по производству и высокотехнологичной переработке молока. Как заявил на панельной сессии «Житница АТР: как экспортировать больше продовольствия с Дальнего Востока» один из инвесторов проекта – председатель совета директоров АО Агрохолдинг «Степь» Али Узденов, вся продукция будет отправляться на экспорт в Китай. Для первого проекта инвестиции придут из КНР объемом до 45 миллиардов рублей. Это позволит создать до 4 тысяч рабочих мест. За семь лет планируется создать 15 животноводческих комплексов с общим поголовьем скота 100 тысяч, 45 тысяч из которых – дойных, планируемый ежегодный объем молока и молокопродуктов составит 500 тысяч тонн. Первые фермы начнут функционировать уже через два года. Второй проект полностью отечественный, а инвестором выступает агрохолдинг с Кубани. Здесь пока ведутся подготовительные работы. Известно лишь, что потребители будущей продукции также живут в Поднебесной.

Нельзя не упомянуть и про внедрение «Умного города». Этот проект долгосрочный и будет реализован в четырех муниципальных образованиях: Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме. Он нацелен на создание комфортной и безопасной среды для жителей самых крупных населенных пунктов края и уменьшение издержек на обслуживание инфраструктуры за счет внедрения инновационных инженерных решений. Об этом говорили выступающие на панельной сессии «Создание городов будущего: с чего начать?». Еще один город – ЗАТО Фокино получит модернизацию коммунальной инфраструктуры. Будут построены газовая котельная и 14 километров новых тепловых сетей. Общая сумма с учетом средств инвесторов составит 1,5 млрд рублей, первый платеж в размере 30 млн рублей поступил в ходе работы ВЭФ.

На базе действующей алмазной фабрики во Владивостоке будет открыт Российско-индийский алмазный центр, заявил на панельном заседании ВЭФ премьер-министр Индии Нарендра Моди. Средства выделяет индийская сторона. В его рамках построят специализированный комплекс, в котором одновременно разместятся несколько гранильных производств, представительства горнорудной компании «Алросса», Гохрана и таможни России. Следующим этапом станет создание международной алмазной биржи. Объем капитальных вложений в реализацию проекта составит не менее 1,5 млрд рублей.

Прибрежные регионы Дальнего Востока организуют совместный круизный туризм. Планируется запустить туристический теплоход между портами Приморского и Камчатского краев, Сахалинской области, включая Курилы, и Чукотского автономного округа. Новый маршрут составит конкуренцию действующим альтернативным зарубежным круизным линиям, суда которых пока заходят только в Приморье и на Камчатку, сообщили в пресс-службе края.

Собственный краболовный флот будет построен в Приморье. Как заявил на панельной сессии «Инвестиции в рыбную отрасль: что получилось и что делать дальше» руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, на эти цели направят более 10 млрд рублей инвестиций. Суда заложат на стапелях Находкинского судостроительного завода, что даст дополнительно более 300 новых высококвалифицированных рабочих мест.

Это только часть проектов. Для их реализации потребуется проделать долгий путь. Но, как гласит китайская пословица, длинная дорога начинается с первого шага.

Автор: Николай КУТЕНКИХ