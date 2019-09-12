К борьбе с раком подключат центры помощи Первые пять центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) будут открыты в Приморье до конца этого года, сообщили в пресс-службе региона.

«Два центра по борьбе с раком будут открыты во Владивостоке – в девятой и шестой поликлиниках, по одному – в Находке, Арсеньеве и Лесозаводске», – сообщила заместитель директора краевого департамента здравоохранения Тамара Курченко.

Создание центров амбулаторной онкологической помощи – часть масштабного национального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. Каждый из них – это специализированное учреждение, где все население ближайших микрорайонов сможет пройти обследование, а также получить лечение. Так, например, в одном месте пациенту будут доступны все виды биопсии новообразований и проведение углубленного эндоскопического и ультразвукового обследования, в том числе на таком оборудовании, как компьютерный томограф и магниторезонансный томограф.

Одним из таких центров станет также здание бывшего родильного дома на Черемуховой, 32 во Владивостоке.

«В рамках оснащения ЦАОП мы в этом году получаем оборудование на 123 миллиона рублей. Это будут компьютерные томографы, мощные рентгеновские аппараты с функцией на три рабочих места, а также флюорографы, маммографы со стереоскопической приставкой, высокоточные ультразвуковые аппараты. Все оборудование сейчас на подходе, будем размещать его на Черемуховой, 32», – рассказала главный врач поликлиники № 6 Владивостока Анастасия Худченко.

Всего же в Приморье за три года планируется организовать 11 центров амбулаторной онкологической помощи.

«Первые пять будут открыты в 2019 году, один – в 2020 году и еще пять – в 2021-м. Центры будут обладать полным спектром оборудования и специалистов, необходимых для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований», – сообщил врио вице-губернатора края – директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко.

На реализацию данного проекта Приморскому краю выделено почти 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Из них 413,8 миллиона рублей регион получает уже в этом году.

Автор: Отдел новостей «В»