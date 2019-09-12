Паллиативная помощь по программе В Приморье принята региональная программа «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи», рассчитанная на ближайшие пять лет.

Документ предполагает всесторонний мониторинг и оценку реальной доступности паллиативной помощи для нуждающихся в ней приморцев, решение проблемы дефицита кадров, расширение службы помощи на дому, а также упрощение обеспечения нуждающихся наркотическими обезболивающими препаратами, сообщила пресс-служба региона.

Уже в этом году в Приморье будет открыто первое паллиативное отделение в краевой детской клинической больнице № 2.

– Согласно планам краевого департамента здравоохранения в детской больнице будет 10 паллиативных коек. Сейчас у нас идет ремонт и проводятся подготовительные мероприятия к открытию отделения, – сообщила главный врач медучреждения Инна Зеленкова.

Напомним, что оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях взрослому населению края организовано на базе 12 медицинских организаций. Из них на паллиативных койках помощь оказывается в трех медорганизациях – в Яковлевском и Надеждинском районах, а также Дальнереченском городском округе. На койках сестринского ухода в девяти медицинских организациях – Владивостокских клинических больницах № 3 и № 4, а также в больницах Красноармейского, Ольгинского, Чугуевского, Хасанского, Партизанского районов, Находки и Уссурийска. Общий коечный фонд составляет 257 коек, в том числе 219 коек сестринского ухода.

Оказание паллиативной помощи в амбулаторных условиях взрослым осуществляется на базе пяти поликлиник – Спасской центральной районной поликлиники, Приморского краевого онкологического диспансера, поликлиники № 6 г. Владивостока, Ханкайской и Хасанской центральных районных больниц. Из них две – Спасская поликлиника и поликлиника № 6 Владивостока – имеют в своем составе выездные патронажные службы.

Автор: Отдел новостей «В»