Дальневосточники выразили отношение к «реформе Медведева» В этом июне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что достигнутого технологического прогресса может быть достаточно для перехода на четырехдневную рабочую неделю. А уже в августе Медведев поручил Минтруду РФ представить предложения по этому вопросу в правительство до конца сентября.

«Противником» идеи премьера на прошлой неделе выступил министр экономического развития Максим Орешкин. Он отметил, что для перехода на сокращенную неделю россияне должны больше зарабатывать и эффективнее работать, сообщает пресс-служба центра социальных инноваций «Черный куб».

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда», – заявил Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

Позиция Минэкономразвития в правительстве не единственная, и сам премьер Дмитрий Медведев заявлял, что благодаря использованию современных информационных технологий производительность труда вырастет и через 13 лет мы будем уже всерьез и более предметно обсуждать возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Министр труда Максим Топилин подтвердил, что переход на четырехдневку – это долгосрочная перспектива и в ближайшие годы этот вопрос точно не решится.

«Федеральные власти, обсуждая столь значимые вопросы на высоком уровне, уже приучили экспертное сообщество, что эти идеи так или иначе будут реализованы, – отмечает ведущий политолог, директор ЦСИ «Черный куб» Юрий Коломейцев. – Что касается жителей Дальнего Востока, то согласно нашему последнему социологическому исследованию большая часть опрошенных все же против перехода на четырехдневку, хотя число тех, кто считает иначе, в целом по округу уступает лишь на 5-6 %, а в некоторых дальневосточных регионах число тех, кто позитивно смотрит на «реформу Медведева», больше, чем отвергающих ее».

Опрос центра социальных инноваций «Черный куб» проводился с 26 августа по 9 сентября 2019 года во всех субъектах Дальневосточного ФО. Участниками исследования стали 11314 человек. Выборка составлена в соответствии с половозрастной структурой населения и его территориальным размещением по регионам.

Итак: 44,5 % опрошенных поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю. Основных причин три: 19,1 % дальневосточников хотят больше времени уделять семье или проводить на отдыхе, 10,8 % тратят значительную часть своего рабочего времени напрасно (и четырехдневная неделя может решить эту проблему), а у 7,8 % опрошенных и вовсе нет желания работать все пять дней в неделю.

Но все-таки тех, кто негативно относится к возможному переходу на четырехдневку, оказалось больше – 49,9 % от числа опрошенных. Большая часть из них опасается, что после реализации инициативы премьера они станут меньше зарабатывать (19,3 %). У 18,4 % опрошенных стимулы не материальные, а производственные: они отметили, что за четыре дня в неделю они не смогут выполнить положенный объем работы.

6,4 % респондентов заметили, что при четырехдневной рабочей неделе станет труднее взаимодействовать с партнерами, контрагентами, руководством, подчиненными, банковскими организациями и т.д. ввиду большего количества выходных дней. 2,3 % опрошенных жителей Дальнего Востока безразлично отнеслись к инициативе Дмитрия Медведева, а 3,3 % респондента затруднились выразить свое отношение к ней.

Больше всего хотят перехода на четырехдневку на Чукотке (60,1 % опрошенных). Меньше всего – на Сахалине (37,5 %). Кроме Чукотки большее число респондентов поддержали новый рабочий график в Якутии и Бурятии, а также в Еврейском автономном округе. В семи других регионах число негативно настроенных на переход превысило количество согласных на четыре рабочих дня в неделю.

Автор: Отдел новостей «В»