Поздороваться с предметом. В акварели или глине Детский конкурс «#приветпредмет» пройдет во Владивостоке в рамках I фестиваля архитектуры, дизайна и искусства Vladivostok Design Week 2019, который состоится в краевой столице с 20 по 22 сентября.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, конкурсные заявки принимаются в двух номинациях: рисунок (акварелью, гуашью, карандашом, графическая работа и др.) и поделка (пластилин, глина, оригами, доработка существующих бытовых и декоративных предметов) – все на тему «#приветпредмет». Победителя конкурса объявят на выставке Vladivostok Design Week EXPRO 22 сентября (ул. Светланская, 72).

Отправить заявку на участие в конкурсе можно на электронную почту hasanova@vlc.ru или в управление культуры администрации Владивостока по адресу: Океанский проспект, 30. Прием работ пройдет с 16 до 20 сентября. Подробная информация по телефону 261-44-58.

Фестиваль Vladivostok Design Week пройдет во Владивостоке впервые. Площадкой для мероприятия определены артиллерийские склады дореволюционной постройки на набережной Цесаревича. Администрация Владивостока поддерживает проведение фестиваля и предоставляет библиотеку «БУК» как дополнительную зону для проведения мероприятий.

Организаторы разработали понятную и удобную структуру фестиваля, разделив мероприятие на блоки. Интерьерная выставка Vladivostok Design Week Expo предоставит возможность строительным и интерьерным компаниям продвинуть свой бренд и найти новых клиентов. Площадка Design Point VL посодействует развитию предметного дизайна Владивостока, где дизайнеры и производители предметов интерьера смогут презентовать свои авторские объекты и поборются за право быть включенными в состав Клуба промышленных дизайнеров России на полгода. Для горожан заработает консультационная площадка по эффективной и грамотной планировке квартир и домов (с привлечением застройщиков). Пройдут дефиле от владивостокских дизайнеров одежды.

Зарегистрироваться и получить бесплатный входной билет на площадки Vladivostok Design Week можно на сайтах vladivostokdesignweek.ru.

Автор: Отдел новостей «В»