Многодетные семьи получили наделы в районе Садгорода Очередная, 45-я по счету жеребьевка земельных участков состоялась в администрации Владивостока.

На жеребьевку пригласили шесть семей, на выбор им предоставили семь участков. Все они расположены на ул. Коммуны, 2 – это район Садгорода, сообщили в пресс-службе мэрии.

Район этот – один из самых благоприятных для индивидуального жилищного строительства. Здесь есть дороги, возможно подключение к электросетям, поэтому новым землевладельцам обустроить участки будет несложно.

На жеребьевке присутствовали представители региональной общественной организации «Совет многодетных родителей». После завершения жеребьевки участникам объяснили, как правильно оформить документы на собственность, какими льготами пользуются семьи в вопросах оформления порубочного талона. Также все желающие смогут выехать с кадастровым инженером, чтобы посмотреть свои участки.

Таким образом, с учетом этой жеребьевки земельные участки во Владивостоке получили уже 2058 семей, имеющих трех и более детей.

Автор: Отдел новостей «В»