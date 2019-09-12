В строительные леса оделись 40 многоэтажек города В 81 доме Владивостока отремонтируют фасады, по половине адресов работы уже начаты.

К примеру, на прошлой неделе подрядчики заделывали швы и штукатурили стены на Некрасовской, 36а, Окатовой, 14, 18, Крыгина, 17а, Кипарисовой, 14 и Чкалова, 18, сообщили в пресс-службе мэрии.

Масштабный ремонт пройдет в рамках муниципальной программы «Жилищный фонд ВГО» при софинансировании администрации края. Почти все многоэтажки из списка расположены на центральных улицах города.

Фасады в ходе ремонта очистят от пыли и краски, заделают швы, оштукатурят, загрунтуют и покрасят. В некоторых домах предусмотрено устройство вентилируемых фасадов. Всего на эти работы предусмотрено 500 миллионов рублей.

Автор: Отдел новостей «В»