Учитывая пожелания жителей Во Владивостоке продолжается ремонт дворов. Как только позволяет погода, подрядчики выходят на объекты, укладывают асфальт и устанавливают детские городки.

Как сообщили в пресс-службе краевого центра, полностью работы завершены по 141 адресу. В 76 дворах проведено асфальтирование, в 39 – установлены детские и еще в 26 – спортивные площадки. Всего в этом году в краевой столице планируется благоустроить 317 дворов. Плата за выполненные полностью работы направлена мэрией подрядчикам по 76 адресам.

За качеством ремонта следят и сами жители, и специалисты администрации города. Приемка работ также ведется совместно.

«По возможности стараемся учитывать все пожелания жителей, чтобы территории были максимально благоустроены, – заверяет заместитель начальника управления содержания жилого фонда Сергей Ткачев. – Во многих дворах возникает необходимость дополнительных работ, а следовательно, и дополнительного финансирования. Особенно там, где ведется асфальтирование. Это довольно затратный вид работ, и выделенных средств не всегда хватает. Чтобы асфальтирование не прерывалось на середине двора, из городского бюджета добавляются деньги. Некоторые жители просят отремонтировать лестницу. Все эти проблемы стараемся решать».

Напомним: для того чтобы войти в краевую программу «1000 дворов», граждане еще в начале года подавали документы. Люди выбирали те виды работ, которые им необходимы. В итоге на ремонт асфальта в программе утверждено 130 заявок, на установку детских площадок – 116, на спортивные площадки – 71.

Автор: Отдел новостей «В»