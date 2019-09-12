Регистраторы сверяют адреса Во Владивостоке продолжается работа по подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года.

С 1 августа началась сверка предварительных списков домов и картографического материала, напомнили в пресс-службе мэрии со ссылкой на территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.

Эта работа ведется специально подобранными и обученными временными переписными работниками – регистраторами. В течение двух месяцев они должны обойти закрепленные за ними регистраторские участки, проверить наличие всех строений (жилых и нежилых), номерных знаков и аншлагов, определить тип дома (многоквартирный или частный), число квартир, по возможности узнать наименование управляющей организации, учреждения, предприятия, которому принадлежит дом.

Жителей многоквартирных домов регистраторы беспокоить не будут. В частном же секторе регистраторам со слов граждан необходимо уточнить количество фактически проживающих людей. Поэтому Приморскстат просит жителей частного сектора с пониманием отнестись к важности вопроса и оказать поддержку.

Всего такой работой на нынешнем этапе во Владивостоке занято 37 человек. При себе у регистратора обязательно должно быть удостоверение, которое действительно только при предъявлении паспорта.

Сведения, полученные от регистратора, необходимы для составления списков домов с указанием фактически проживающих в них людей и обеспечения полноты учета населения в период проведения предстоящей переписи, которая состоится в октябре 2020 года.

Сообщить об отсутствии аншлагов и номерных знаков на домах владивостокцы могут по телефону 2450-231.

Автор: Отдел новостей «В»