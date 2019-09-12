На спортивную площадку пришли рабочие Капитальный ремонт спортивной площадки на улице Связи, 22 начался во Владивостоке. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы. Специальная техника выравнивает территорию и подготавливает грунтовое основание, сообщили в пресс-службе мэрии.

На территории будут выполнены работы по асфальтированию, установят игровую площадку, баскетбольные кольца, ворота и сделают ограждение. Полностью завершить ремонт планируют к концу октября.

«Наша задача – сделать занятия спортом более доступными для горожан. Мы видим, как муниципальные спортивные объекты пользуются популярностью у местных жителей. В планах у администрации сделать спортивную инфраструктуру более развитой», – рассказали в городском управлении по развитию физической культуры и спорта.

Напомним, что в этом году во Владивостоке планируют отремонтировать 15 спортивных объектов, среди которых спортивные площадки, хоккейные коробки и другие.

Автор: Отдел новостей «В»