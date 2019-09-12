Заставить бы вандалов мыть переходы
Помимо ежедневной санитарной уборки в подземных переходах Владивостока постоянно ведутся работы по очистке поверхностей от несанкционированной рекламы и граффити, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Очень часто в переходах вандалы изрисовывают поверхности и расклеивают объявления, афиши и плакаты. Постоянно приходится снимать эту рекламу и очищать стены от граффити», – рассказали специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий».
Автор: Отдел новостей «В»