Озеленители ухаживают за цветниками и косят траву Бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) приводят в порядок городские газоны, ухаживают за клумбами и цветниками, ведут работы по скашиванию травы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в начале недели работы велись на улицах Маковского, Волховской и Харьковской.

«Список адресов, где в первую очередь необходимо скосить и убрать траву, формируется по итогам мониторинга. Его проводят специалисты СГТ, управления дорог и благоустройства и административно-территориальных управлений города. Также адреса включаются в список по многочисленным просьбам жителей. Конечно, пожелания горожан стараемся учесть максимально», – отмечают специалисты.

Отметим, что также за санитарным содержанием городских территорий следят специалисты административно-территориальных управлений (АТУ). К слову, за нескошенную траву руководителей предприятий привлекают к ответственности. Например, на минувшей неделе только в Первореченском районе сотрудниками АТУ было составлено пять протоколов.

«Согласно правилам благоустройства предприятия и организации различных форм собственности самостоятельно должны наводить порядок на своих территориях. Это касается и уборки мусора, и покоса травы. Если предприятие не принимает меры, то сотрудники АТУ привлекают руководство предприятий к административной ответственности», – сообщили специалисты мэрии.

Автор: Отдел новостей «В»