Авиабилеты дорожают. Но не в двухзначном выражении В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) опровергли информацию о стремительном росте стоимости авиабилетов, пишет «Российская газета». Двухзначных темпов роста цен на авиабилеты нет, данные Росстата отражают лишь средние затраты пассажиров, пояснили в ведомстве.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата сообщила, что цены на авиабилеты в России с января по август этого года выросли на 24 %. Причем, как отметило издание, так интенсивно цены в экономклассе не росли минимум 11 лет. Эту информацию тут же растиражировали многие СМИ.

«По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается», – отметили в пресс-службе ФАС.

Там подчеркнули, что данные Росстата были неверно интерпретированы журналистами.

«Статистика оценивает «средний чек» – средние затраты пассажиров на усредненный перелет, что характеризует скорее покупательную способность населения, но не рост цен», – отметили в антимонопольной службе.

Данные Росстата в совокупности отражают рост пассажиропотока, изменение дальности и направлений полетов, чартерные и международные программы, различные тарифы, включая промоакции и условия провоза багажа. К тому же сопоставление декабря и августа в принципе некорректно, отметили в ФАС.

Автор: Отдел новостей «В»