Не моют, а бактерии распространяют? Эксперты Роскачества составили список продуктов, которые лучше не мыть перед приготовлением. В него вошли курица, яйца и грибы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Отмечается, что такие рекомендации ранее дали специалисты Министерства сельского хозяйства США (USDA) и Университета штата Северная Каролина. По словам американских экспертов, в ходе мытья данных продуктов патогенные бактерии не погибают, но при этом распространяются по кухне. Так, в 25 % случаев у людей, которые мыли мясо птицы перед приготовлением, была диагностирована острая кишечная инфекция, вызванная бактерией сальмонеллой.

По словам специалистов, уничтожить вредоносные бактерии можно лишь при длительной термообработке. При этом мытье яиц может и вовсе быть опасным, поскольку при мытье можно повредить их тонкую водонепроницаемую кутикулу, которая защищает содержимое яйца от попадания внутрь микробов. Также не имеет смысла мыть грибы, которые продаются в магазинах, так как из-за воды они теряют значительную часть вкуса и аромата.

Автор: Отдел новостей «В»