Аврал на дорогах – работают и днем и ночью В ночь на вторник губернатор Приморья Олег Кожемяко вместе с мэром Владивостока Олегом Гуменюком объехали несколько участков городских дорог, где идет восстановительный ремонт, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

После прошедших ливней в городе составлен список более чем из 100 улиц, которые предстоит отремонтировать. На части из них работы уже завершены, на других – в самом разгаре.

Первой точкой стала улица Бородинская. Здесь рабочие по заказу городской администрации уже завершают ямочный ремонт. А вот на улице Борисенко, проезжая часть которой пришла в полную негодность, работы в самом разгаре. На этом участке ночью работали около 40 человек и более десятка единиц техники.

«Фрезами снимаем старый слой асфальта, обрабатываем битумом дорожное полотно и укладываем новый асфальт. Объем очень большой, дорога практически вся разрушена, к тому же на отдельных участках только что сошла вода – работать было нельзя», – пояснил Олег Гуменюк.

Той же ночью ремонтные работы велись и на соседней улице Фадеева, на Калинина, Постышева и некоторых других улицах Владивостока.

Глава Владивостока отметил, что с каждым днем наращиваются темпы и объемы производства дорожных работ в городе.

«Как только позволила погода, сразу все силы бросили на ремонт дорог, всего предстоит восстановить проезд более чем по 100 адресам. Работаем и днем и ночью», – заверил он.

Перед администрацией города поставлена задача до наступления холодов максимально привести в порядок дороги, предупредил Олег Кожемяко.

«Причин, по которым дороги города в таком состоянии и вызывают справедливое недовольство граждан, достаточно: дождливое лето, поздние торги, нехватка средств и профильных компаний. Эти моменты администрация города должна учесть и в следующем году организовать эту работу по-новому. Тем не менее задача приведения дорог в нормальное состояние поставлена и ее нужно выполнять», – заявил губернатор.

Как отметили в управлении дорог и благоустройства городской администрации, сформирован список улиц. На прошлой неделе работы по восстановлению дорожного покрытия проводились на Западной, Пограничной, Луговой, Корабельной набережной, Фирсова, Алеутской, Фонтанной, Пограничной, проспекте 100 лет Владивостоку, в Светланском переулке и других улицах города. На этой неделе дорожники ремонтируют участки дорог на Борисенко, Жигура, Аллилуева, Калинина (от «Детского парка» в район «Чайки»), Интернациональной, Выселковой, Днепровской, Тухачевского, Постышева, на участке Шилкинская – проспект «Красного знамени», перекрестке в районе Снеговой Пади и других.

Автор: Отдел новостей «В »