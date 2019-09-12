Во Владивосток приедут известные кардиологи, хирурги и психиатры Столица ДФО готовится к проведению крупнейшего мероприятия в жизни медицинской общественности Дальневосточного региона – Тихоокеанского медицинского конгресса.

В этом году мероприятие пройдет в 16-й раз, его участниками станут более 4 тысяч человек, в том числе представители стран АТР – Китая, Кореи, Японии, сообщили в пресс-службе края.

Конгресс обещает стать масштабной платформой для повышения квалификации, обмена опытом и конструктивного диалога ученых, практикующих врачей и экспертов различных сфер медицины, отметили в оргкомитете.

Несмотря на то что официальное открытие Тихоокеанского медицинского конгресса состоится 18 сентября, ряд мероприятий уже стартовал.

«Сейчас в рамках конгресса на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета и на площадках ведущих медицинских учреждений проходят обучающие семинары, форумы, мастер-классы», – сообщил ректор главного медицинского вуза Приморья Валентин Шуматов.

Своим мастерством и профессиональными навыками с дальневосточными коллегами делятся ведущие российские и зарубежные специалисты – кардиологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, психиатры, неонатологи, специалисты в области уникальных репродуктивных и клеточных технологий, фармакологи и другие.

Отметим, что в рамках Тихоокеанского медицинского конгресса пройдет более 30 симпозиумов, более десятка школ практикующих врачей, мастер-классов, а также лекции, тренинги, пленарное заседание и другие мероприятия. Отдельным блоком станет проведение конкурса молодых ученых.

Автор: Отдел новостей «В»